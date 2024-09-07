الزمالك المصري يشرع في التفاوض مع مهاجم بارادو

دخل نادي الزمالك المصري في مفاوضات مع مهاجم نادي بارادو، عادل بولبينة، قصد انتدابه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، إن نادي الزمالك تواصل مع المناجير العام للفريق، أمين لعبدي. للاستفسار عن إمكانية تسريح نجم الفريق الأول.

ونشرت وسائل إعلام في بلاد الفراعنة، إحصائيات اللاعب الذي وصفته بـ “اليساري المهاري”، الذي سبق له لعب 27 مباراة في البطولة الوطنية، و أحرز 8 أهداف.

ويسعى بولبينة للاحتراف، والسير على خطى عدد من خريجي الفريق العاصمي أبرزهم رامي بن سبعيني ويوسف عطال.

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