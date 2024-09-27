الزمالك بطلا لكأس السوبر الإفريقية

تُوج الزمالك المصري، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الجمعة، بكأس السوبر الإفريقية، بعد فوزه على الأهلي بطل رابطة الأبطال.

في المواجهة التي احتضنها ملعب “المملكة” بالعاصمة السعودية الرياض.

وعرفت هذه المواجهة، بين قطبي الكرة المصرية، تعادل الفريقين بنتيجة هدف في كل شبكة، طيلة التسعين دقيقة.

حيث تقدم الأهلي في النتيجة، عن طريق لاعبه وسام أبو علي، في الدقيقة الـ44 من الشوط الأول. بعدها تمكن مهاجم الزمالك، ناصر منسي، من تعديل النتيجة، لصالح فريقه، في الدقيقة الـ 77 من الشوط الثاني.

واحتكم الفريقيان بعد نهاية التسعين دقيقة إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للزمالك بنتيجة 4 مقابل 3. محققاً اللقب الأغلى في القارة السمراء، للمرة الخامسة في تاريخه.