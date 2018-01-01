الزمالك والإتفاق السعودي يغريان “زماموش” !

باتت مغادرة الحارس “محمد لمين زماموش” أسوار إتحاد العاصمة مسألة وقت فقط، حيث طالب مدرب الإتفاق السعودي من إدارته الإسراع في حسم الصفقة.

حيث أكد “الشهري” مدرب الاتفاق للصحافة السعودية، أنه يريد الاستفادة من “زيما” منذ اليوم الأول للميركاتو.

كما توصلت إدارة الفريق السعودي لإتفاق تام مع زماموش من أجل حمل ألوان الفريق.

كما دخلت في مفاوضات رسمية مع إدارة سوسطارة التي تملك عقد الحارس إلى غاية 2020.

من جهة أخرى، دخل نادي الزمالك المصري على الخط وقدّم عرض مغري ورسمي للاعب من أجل ضمه للفريق.