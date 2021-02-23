الزمالك يتعادل والعميد أمام فرصة تصدر المجموعة

تعادل فريق الزمالك المصري أمسية اليوم الثلاثاء ضد مُضيفه “تاونغيت” بالأراضي السنغالية ليمنح العميد فرصة تصدر المجموعة.
اللقاء الذي جرى لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور مجموعات مُنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا انتهى بالتعادل السلبي.
وسيواجه مولودية الجزائر ضيفه الترجي الرياضي التونسي لحساب ذات المجموعة سهرة اليوم بداية من الساعة الثامنة.
وفي حال حسم العميد لموقعة ملعب 05 جويلية الأولمبي سيتصدر المجموعة ب4 نقاط.
الترتيب الحالي:
1-الترجي الرياضي التونسي 3 نقاط.
2-الزمالك المصري 2 نقاط.
3-مولودية الجزائر 1 نقاط.
4- تاونغيت السينغالي 1 نقاط.
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