الزمالك يريد التعاقد مع نجم إتحاد العاصمة !

يريد نادي الزمالك المصري التعاقد مع نجم إتحاد العاصمة، مؤيد اللافي في الميركاتو المقبل ومستعد لتقديم عرض رسمي لنادي “سوسطارة”.

وقال أحد المقربين من إدارة “الزمالك” خلال تصريحاته لـ “راديو ليبو أف أم” بحضور اللافي: “الزمالك يتابع اللافي منذ مدة، ومنذ حوالي أسبوع دخل اللافي قائمة اللاعبين الذين يود الفريق المصري انتدابهم تحسبا للموسم المقبل”.

يذكر أن اللافي لا يزال مرتبطا بعقد مع إتحاد العاصمة، ولديه عروض كبيرة خاصة من نادي “الترجي التونسي”.