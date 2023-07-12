الزمالك يفاوض الرجاء للتعاقد مع يسري بوزوق

كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الأربعاء، عن دخول إدارة نادي الزمالك في مفاوضات مع نظيرتها في الرجاء للتعاقد مع اللاعب الجزائري يسري بوزوق.

وحسب ماكشفه موقع “القاهرة24“، فإن رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور، تفاوض مع إدارة الرجاء للتعاقد مع لاعب بارادو السابق بوزوق، خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح المصدر، أن مرتضى منصور إستفسر على الجانب المادي مقابل تسريح اللاعب الجزائري، والمرتبط بعقد مدته موسمين مع الرجاء.