“الزمالك” ينفي التعاقد مع مُدافع الخضر !!

نفت “الزمالك تيفي” خبر تعاقد الفريق المصري مع الظهير الأيمن الدولي لنادي شباب قسنطينة “حسين بن عيادة” تحسبا للموسم المُقبل.

خبر تعاقد الفريق المتأهل لنصف نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا مع ابن ولاية وهران انتشر أمس الإثنين في الكثير من وسائل الإعلام المحلية.

مُقرب من “بن عيادة ” أكد ان صاحب المُخالفات العالمية ينتهي عقده مع السياسي خلال شهر جوان 2020 لذلك فهو لا يُعارض فكرة الإلتحاق بالدوري المصري.

للإشارة فإن “بن عيادة” كان مُرشحا بقوة للتواجد في تربص الخضر الخاص بشهر مارس قبل إلغائه بسبب تفشي فيروس كورونا.