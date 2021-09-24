الزميلة “أحلام شواربية” تكذب شائعة تعرضها لحادث مرور خطير

بعد إنتشار شائعة تعرضها لحادث سير خطير في الساعات القليلة الماضية، خرجت الزميلة زهرة الاحلام شواربية لتكذب هذه الأخبار.

وكتبت مقدمة أخبار تلفزيون النهار عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، منشورا، فندت من خلاله ما تم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص تعرضها لحادث مرور خطير.

وأضافت الزميلة أحلام، أن هذه الأخبار المغلوطة تسببت في ضرر كبير لعائلتها.

قبل أن تختتم قائلةً:”الأعمار بيد الله… و عليه التزم بكافة حقوقي القانونية في مقاضاة من كانت له نية أو دافع في إلحاق ضرر من خلال نشره لإشاعات مغرضة، وأشكر كل من اتصل .”