الزميلة كاميليا حاج أحمد تُتوج في مسابقة “نجمة الإعلام”

تُوجت صحفية قناة النهار الزميلة كاميليا حاج أحمد، مساء اليوم الاثنين، بالجائزة الثانية للمسابقة الصحفية “نجمة الإعلام” في طبعتها الـ17، التي تنظمها شركة أوريدو.

وفازت الزميلة كاميليا حاج أحمد بالجائزة الثانية في فئة البرامج التلفزيونية، عن عملها المُعنون بـ “عمليات نصب واحتيال بالتزييف العميق.. جرائم بكبسة زر” الذي بُثّ في القناة بتاريخ 25 سبتمبر 2024 .

وقرر أعضاء لجنة التحكيم - بعد المداولات النهائية للمسابقة – منح الزميلة حاج أحمد كاميليا الجائزة الثانية في فئة البرامج التلفزيونية.