الزميل الصحفي حمزة بركاوي ينتقل إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم الأربعاء، الصُحفي الجزائري حمزة بركاوي، بعد صراع طويل مع المرض.

وتلقت أسرة الإعلام الجزائرية، نبأ وفاة الزميل حمزة بركاوي، بمستشفى “باب الواد” بالعاصمة، بعد غيبوبة طويلة.

وكان الصُحفي الرياضي بركاوي، قد عانى لفترة طويلة، بعد إصابته بمرض الملاريا، خلال تغطيته كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وتتقدم أسرة مجمع “النهار”، بأخلص تعازيها القلبية لعائلة بركاوي، وكل الزملاء الصحفيين في هذا المصاب الجلل، داعين المولى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.