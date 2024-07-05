الزهايمر: دراسة تؤكد فائدة الكافيين في علاج المرض

قد يساعد الكافيين في علاج مرض الزهايمر. حيث تجري حاليًا تجربة سريرية للمرحلة الثالثة في مستشفى ليل الجامعي.

وتشير دراسة جديدة إلى أن آثاره يمكن أن تكون مفيدة في إبطاء تقدمه لدى المرضى في مرحلة مبكرة.

وقد أبرزت العديد من الدراسات الوبائية بالفعل أن الاستهلاك المنتظم والمعتدل للكافيين. يبدو أنه يبطئ التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة وخطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ويتميز مرض الزهايمر باضطرابات في الذاكرة والوظائف التنفيذية والتوجه في الزمان والمكان.

وفي دراسة جديدة، نشرت الجمعة في مجلة “برين”. قام باحثون من معهد إنسيرم ومستشفى ليل الجامعي وجامعة ليل. ضمن مركز أبحاث العلوم العصبية والإدراك ليل. بتحليل الآليات الكامنة وراء تطور مرض الزهايمر.

وأثبتوا أن الزيادة المرضية في مستقبلات الكافيين المستهدفة في الخلايا العصبية أثناء تطور المرض. ساهمت في فقدان المشابك العصبية (المنطقة الواقعة بين خليتين عصبيتين). وفي الواقع، التطور المبكر لاضطرابات الذاكرة في نموذج حيواني للمرض.

وفي عام 2016، وصف نفس الفريق البحثي إحدى الآليات التي يمكن من خلالها للكافيين أن يحجب هذه المستقبلات نفسها في الحيوانات. والتي يزداد التعبير عنها بشكل غير طبيعي في أدمغة الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر.

وأشار ديفيد بلوم، مدير الأبحاث في شركة إنسيرم Inserm. أحد مؤلفي الدراسة: «لذلك يمكننا أن نتخيل أنه من خلال حجب هذه المستقبلات. التي يزداد نشاطها لدى مرضى الزهايمر، يمكن للكافيين أن يمنع تطور اضطرابات الذاكرة. أو حتى الأعراض المعرفية والسلوكية الأخرى». الدراسة.

وتجري حاليًا تجربة سريرية للمرحلة الثالثة، بقيادة مستشفى ليل الجامعي، بما في ذلك 248 مريضًا. وسيحصل نصف المرضى على 400 ملغ من الكافيين، والنصف الآخر دواء وهمي.

وصرح لوكالة فرانس برس “إذا كانت التجربة إيجابية، فإن ذلك سيدفعنا إلى إطلاق تجربة أكبر. ومن المحتمل أن يعني ذلك إمكانية استخدام الكافيين كدواء لعلاج هذا المرض”.