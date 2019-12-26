الزهوانية تبكي ڤايد صالح: رجل عظيم وجنازته كانت ثقيلة

ترحمت الفنانة الجزائرية “الشابة الزهوانية”، على فقيد الجزائر، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

وقالت الفنانة في إتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”: “قايد صالح رجل عظيم، وعد بأنه لن تسيل أي قطرة دم، وأسال دموع الآلاف من الجزائريين والذين مشوا في جنازته”.

مضيفة: “هذه هي حال الدنيا، نطلب من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويحشره جوار الأنبياء”.

وشكرت الزهوانية بالمناسبة، قناة “النهار”، وكل الشعب الجزائري صغيرهم وكبيرهم، والذين وقفوا على جنازة الفقيد والتي كانت ثقيلة.

وشيع ظهر الأربعاء، الفريق أحمد قايد صالح، إلى مثواه الأخير، بمربع الشهداء في مقبرة العالية، بحضور رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وكبار الشخصيات من وزراء وضباط سامون، وحشود غفيرة من المواطنين.

وإنتقل إلى رحمة الله، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، الإثنين الماضي، عن عمر ناهز الـ80 سنة، بعد تعرضه لأزمة قلبية.