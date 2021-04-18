الزهوانية تترحم على روح الفقيدة نعيمة عبابسة.. كانت حنينة وتسمح من حقها

عزت الفنانة الزهوانية في مكالمة هاتفية خصت بها برنامج زابينغ على النهار عائلة عبابسة في وفاة الفنانة نعيمة.

كما قالت الزهوانية ان خبر وفاة الفنانة نعيمة صدمها كثيرا بحكم انها عملت معها كثيرا وانها قريبة من عائلة عبابسة.

وخلال المكالمة وصفت الزهوانية الفنانة نعيمة بالأخت والصديقة وأيضا بالسيدة الكبيرة والمحترمة.

وأشادت الزهوانية بالخصال الطيبة للفنانة نعيمة وقالت انها طيبة كثيرا وكريمة واصفة إياها ” بيدها ماشي ليها ”

ولم تنسى الزهوانية خلال المكالمة الترحم على الفنانين الذين فقدهم الساحة الفنية مؤخرا منها فتيحة نسرين وريم غزالي.