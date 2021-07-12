الزهوانية وبهية راشدي وبن زيراري ينعون الراحل “الروكور” ويجمعون على طيبته

أجمع عدد كبير من الفنانين الجزائريين الذين تعاملوا كثيرا مع الفنان الراحل فريد قسايسية المعروف فنيا “بفريد الروكور”، على طيبة قلب الراحل ومسامحته للجميع ومساعدته لكل محتاج خاصة الفنانين.

وخلال تدخلاتهم مع تلفزيون “النهار”، بدت الشابة الزهوانية متأثرة جدا حتى أنها لم تستطيع الكلام و قالت:”فريد فنان كبير ترك .بصمته في الساحة الفنية. أعرفه منذ “مدة و في كل مرة نلتقي إلا ويجتمع الكل حوله نظرا للسعادة التي كان يتركها في الجميع

أما الممثلة بهية راشدي فقالت في مكالمة هاتفية مع تلفزيون النهار:”تعاملت كثيرا مع الراحل، يتميز بشخصية مرحة و فنان حتى .في كلامه العادي، رحمه الله سنفتقده كثيرا إنسان طيب وبشوش”

من جهته قال الممثل حسان بن زيراري عن الراحل :”التقيته منذ أسبوع في أحد التكريمات، وكان يبدو متعبا غير أنه طمأنني و قال بأن الضغط مرتفع قليلا عنده، لكن الأمر ليس بخطير.. رحمه الله كان يسعدنا كثيرا

تجدر الاشارة الى ان الجزائر فقدت أحد أنجح ممثليها في الكوميديا الفنان “فريد الروكير” رحمه الله الذي توفي صباح اليوم الإثنين .عن عمر ناهز الـ62 سنة و لم يحدد بعد موعد الجنازة