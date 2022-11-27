قناة النهار الزوائد في الخضر.. الوجه الآخر للتحايل على المواطنين بقلم قناة النهار نشر في 27 نوفمبر 2022 - 21:50 الجزائر شارك غرِّد أرسل 184 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7qoF7 الجزائر اقرأ أيضا شاهد في لقطة نادرة.. لقمان DZ يهدي لوالده أنشودة بصوت خلاب قناة النهار 24 نوفمبر مومن : السنغال في كل عام يقدر يقدم 10 لاعبين للمنتخب الأول عكس الجزائر .. مزالنا نلعبو بالشيوخة قناة النهار 21 نوفمبر مومن أيت قاسي: المنتخب التونسي يملك نقص كبير في الهجوم والمدرب أخطىء في التكشيل الأساسي قناة النهار 26 نوفمبر بعد سنوات من الدراسة.. طلبة الطبّ يوثقون تخرجهم في حفل إستثنائي قناة النهار 26 نوفمبر حمزة بن دلاج يبعث برسالة للشعب الجزائري ويكشف عن موعد خروجه من السجن قناة النهار 10 نوفمبر عايدة مشري: هناك قانون يمنع الأطفال تحت 14 سنة من إستعمال مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 10 نوفمبر التطوع لبناء المساجد.. صدقة جارية يتسابق عليها المحسنون بغليزان قناة النهار 25 نوفمبر شاهد.. صاحب مقهى يتحايل بوضع علبة الإسعافات الأولية فارغة ليتم كشفه في بومرداس قناة النهار 15 نوفمبر دفتر شروط تصنيع السيارات يُؤسس لصناعة حقيقية بنسب إدماج معتبرة قناة النهار 18 نوفمبر صريح جدا: أين يتابع الجمهور الجزائري مباريات مونديال قطر ..؟ قناة النهار 25 نوفمبر