الزواج..رجال ونساء يبحثون عن الاستقرار

سامية 49 سنة، لم يسبق لي الزواج، من العاصمة، خياطة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، أريد رجل لا يتجاوز 60 عاما.

تريد رجل من العاصمة وضواحيها، لا يهم ان سبق له الزواج ، مطلق أو أرمل بأولاد، ويقبل التعدد.

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الرقم السري: 133876

إطار في التعليم يبحث عن زوجة مثقفة

من قسنطينة، 42 سنة، لديه مسكن خاص، يريد امرأة من إحدى ولايات الوسط أو الشرق،موظفة بقطاع الصحة أو الصيدلة.

يريد امرأة، لا تتجاوز 40 عاما، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، بسيطة التفكير وعميقة التقدير.

الرقم السري: 133877

إبن الجنوب يريد التعدد

رجل من حاسي مسعود، يريد التعدد، 35 سنة، موظف مستقر، لديه مسكن خاص وبإمكانه تأمين مسكن للزوجة الثانية.

يريد الزواج من امرأة من ولايات الجنوب، لا تتجاوز 35 عاما، موظفة، مطلقة أو أرملة بطفل واحد.

الرقم السري: 133878

هل من طيّبة لا يخيب معها الرجاء؟

سليم من البليدة، 41 سنة،موظّف مستقر في إحدى مؤسسات الدولة المرموقة، لم يسبق له الزواج، ولديه مسكن بطور الإنجاز.

يريد امرأة من إحدى ولايات الوسط، لا تتجاوز 40 عاما، عاملة.

الرقم السري: 133879

عبد القادر من تيزي وزو، 53 سنة، يمارس التجارة، مطلق،يريد الزواج من امرأة ذات أصول قبائلية، لا تتعدى 45 عاما.

مطلقة أو أرملة، عاملة مستقرة.

الرقم: 133880

من العاصمة، فاتح، 50 سنة، أرمل،موظف مستقر، يملك مسكنا خاصا، يريد امرأة من العاصمة وضواحيها.

سنها لا يتجاوز 45 عاما، عزباء،مطلقة أو أرملة من دون أولاد، تكون مقبولة الشكل وماكثة في البيت.

الرقم: 133881

من “البليدة”، وردة 25 سنة، جامعية، موظفة مستقرة،متديّنة،تريد رجل يقدرها من إحدى مناطق الوسط، سنه بين 30 و40 عاما.

تريده أعزب، عامل مستقر، لديه مسكن خاص.

الرقم: 133882

من ولاية أم البواقي، شابة، لم يسبق لها الزواج، 28 سنة، مقبولة الشكل، خمرية البشرة ومتوسطة القامة، ماكثة في البيت.

تريد رجل مثقف، من إحدى ولايات الشرق،29 و40 عاما، مطلقا أو أرمل بطفل واحد،عامل مستقر.

الرقم: 133883

أمينة من بومرداس، حرفية في صناعة الحلويات العصرية،تريد رجل من 26 إلى 35 عاما، أعزب، لديه مسكن خاص، عامل مستقر.

الرقم: 133884