الزواج.. عازبات وماكثات في البيت يردن الاستقرار

أمينة من سيدي بلعباس، عازبة، لم يسبق لها الزواج، 47 سنة، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل جدا ومتوسطة القامة.

تريد الزواج من رجل يحبها أرمل أو مطلقا حتى بأولاد، لا يتجاوز سنه 60 عاما، ولا تمانع الإقامة مع أهله.

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فريال من العاصمة، امرأة أصيلة ومحترمة، تبلغ من العمر 45 سنة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تتمنى الزواج من رجل، لا يهمها إن كان أرمل أو مطلقا بطفل أو طفلين، من العاصمة أو إحدى الولايات المجاورة.

ويكون عاملا مستقرا أو له مصدر رزق ثابت، حبذا لو يكون لديه مسكن خاص، وعمره لا يتعدى 60 سنة.

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حنان، من المسيلة، 37 سنة، تريد رجلا صادقا، ولا تشترط فيه سوى أن يكون عاملا مستقرا، لا يتعدى 50 عاما.

لا يهم، مطلقا أو أرمل من دون أولاد، من أي ولاية، وتقبل العيش مع أهله إن لم يكن لديه مسكن.

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شاب في مقتبل العمر، من ولاية البيض، 32 سنة، مقاول لديه مسكن خاص.

يتمنى زوجة، من غرب البلاد، عازبة، لم يسبق لها الزواج ، بيضاء البشرة، طويلة القامة ومقبول الشكل، أقل من 30 عاما.

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من سطيف، عبد القادر، 50 سنة، مطلق وله أولاد كبار في سن الرشد، يملك مسكنا خاصا.

يتمنى امرأة من إحدى ولايات الشرق، أقل من 45 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، جميلة الشكل، أرملة أو مطلقة.

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إنه “محمد” من البويرة، 43 سنة، مطلق بولد تحت وصاية الأم، عامل، لديه قطعة أرض وهو بصدد إنجاز منزل.

وغايته الحلال و الزواج من امرأة، أقل من 40 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

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جمال مطلق من دون أولاد، موظف في مؤسسة عمومية بقطاع التربية، يملك مسكنا خاصا، 46 سنة.

يبحث عن زوجة من غرب أو وسط البلاد، لا تتعدى 40 عاما، أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر.

لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، تكون متدينة.

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