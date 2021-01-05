الزواج.. مطلقون ونساء يريدون الاستقرار

مطلقون في تجديد العهد راغبون

مستعجل على الزواج.. فمن تقبل الارتباط بي؟

علي من عين الدفلى، 56 سنة، عامل مستقر في مؤسسة وطنية، مطلق من دون أولاد، لديه مسكن مع الأهل، ويريد الزواج.

يطلب زوجة يريدها من ولايات الشلف، عين الدفلى،البليدة، العاصمة، 35 و50 عاما، عاملة، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133831

أسعى إلى الحلال وجاد في إعادة تذوق طعم الاستقرار

قادة من معسكر، مطلق بولدين تحت وصاية أمهمها، موظف مستقر ولديه مسكن خاص، 46 سنة،.

يبحث عن زوجة لا يتعدى سنها 40 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، ولا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133832

سئمت الانتظار.. فمن تجبر جرحي وتنقذني من الانكسار؟

كمال، رجل مطلق من دون أولاد، 42 سنة، موظف مستقر في مؤسسة وطنية، ولديه مسكن خاص، ويريد الزواج من إمرأة محترمة.

يتمنى زوجة من العاصمة أو إحدى الولايات المجاورة لها، سنها لا تتعدى 32 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت.

ولا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133833

من يفتح الأبواب لهؤلاء العزّاب؟

هل من عروس يحلو بجانبها الزمن..؟

جمال من جيجل، أعزب، 38 سنة، يعمل عون أمن، ويملك مسكنا خاصا، يتمنى زوجة من إحدى ولايات الشرق أو العاصمة.

يريدها عازبة، سنها أقل من 30 عاما، ويفضلها أن تكون ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133834

من تكون لي زوجة على سنة خير الأنام.. أجعلها تحيا حياة الكرام

من ولاية مستغانم، شاب أستاذ، أعزب في العقد الثالث، يبحث عن الزواج من امراة لا يشترط فيها إلا الأخلاق.

يريدها عازبة، سنها أقل من 30 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، تكون من إحدى ولايات الغرب.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133835

من تهديني الوفاء والإخلاص أجعلها بحول الله أعزّ الناس

عبد النور، من معسكر، 22 سنة، عامل في صفوف الجيش الوطني، لديه مسكن، وأن أحواله المادية مهيأة لكي يكون مسؤولا.

يريدها عازبة، وابنة عائلة أصيلة، لا يهم من أي ولاية تكون، سنها أقل من 22 عاما، ويفضلها ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133836

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فرصة من ذهب للراغب في الزواج

موظفة في سلك حساس.. تعد أن تجعلك تاجا على الراس

أنا متحصلة على شهادة أهّلتني لأعتلي منصبا محترما والحمد لله، أما عن المال، فأنا فتاة قنوعة وابنة عائلة مستورة الحال.

أنا هاجر من ولاية تلمسان، 29 سنة، عزباء، سمراء البشرة وطويلة القامة، موظفة في سلك الأمن.

أتمنى رجل لا يفوق سنه 37 عاما، من الغرب الجزائري، يكون عاملا مستقرا وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133837

حرفيات يبحثن عن رفيق الحياة

بسيطة وهادئة.. ولا أرجو إلا الجدية

سيدة من ولاية البويرة، مطلقة من دون أولاد، متجلببة وترتدي النقاب، ماكثة في البيت، حرفية تمارس مهنة الخياطة.

تريد أن تجد لها رجلا يمنحها الأمان ويرسو بها على برّ السكينة والاطمئنان، من ولايات الوسط أو الشرق.

سنه لا يتجاوز 60 عاما، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، وشرطها أن يكون صالحا ومتدينا ويخاف الله فيها.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133838

يتيمة الوالدين فمن يكون لي المعين وقرّة العين

“ليندة” فتاة يتيمة الأب، من منطقة القبائل، 32 سنة، حرفية في المنزل، وتعرف كيف تسترزق بالحلال وبعرق الجبين.

تتمنى زوج متقٍ يخشى الله، يعمل بقوله تعالى حين قال “وعاشروهن بالمعروف..”، يكون من أي ولايات من الوطن.

سنه حتى 50 عاما، يكون أرمل أو مطلقا، عامل مستقر ولديه مسكن، يقدر المرأة والحياة الزوجية، يكون متقيا.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133839

أقبل التعدد وأعد أن أجعلك الأهنأ والأسعد

مريم من العاصمة، 45 سنة، عازبة، على قدر من الجمال ورحابة الصدر، متوسطة القامة، تمارس حرفة صناعة الحلويات.

تتمنى رجل محترم، سنه لا يتعدى 55 عاما، من العاصمة وضواحيها، مطلقا أو أرمل حتى بأولاد.

كما لا تمانع أن تكون زوجة ثانية، يمكنه أن يوفر لها مسكن مستقل عن الأولى، ويكون عاملا مستقرا.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133840