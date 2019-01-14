الزوايا الأشراف : الذين ينتقدون تفسير القرآن للأمازيغية جَهلة اتخذوا هواهم ربا

وصفت النقابة الوطنية للزوايا الأشراف بالجزائر، الذين ينتقدون تفسير القرآن للأمازيغية بالذباب الذي يدعي بأنه أصبح نحلا.

وقلت النقابة، إن الأمازيغية هي لغة من لغات العالم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتعلم لغات الشعوب، ولا يمكر هذا إلا جاهل كما قالت النقابة.

وأوضحت نقابة الزوايا الأشراف، بأن الذين يستنكرون هذا العمل الجبار الذي قام به صاحب التفسير جهلة، ولا يعلمون بأن كلام الله رحيق ينبغي تعليمه لكل الشعوب.

وتفسير القرآن بالأمازيغية حسب الزوايا الأشراف، شرف عظيم ومن قام له وسهر لأجله، غفر الله له لا محال لتوصيل هذه الرسالة لكل الأجيال.