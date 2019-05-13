الزوايا الأشراف: الشاب خالد من الأشراف وقد تمنى يوما أن يكون مؤذنا!!

قال نقيب الزوايا الأشراف إن نسب الشاب خالد، وفق ما تظهره شجرة الأنساب يصل إلى الأشراف، معتبرا ذلك شرف عظيم.

وقالت النقاتبة في منشور لها على الفايسبوك “ابن الجزائر الشاب خالد، كان مشواره تقديم رسالة سلام في العالم

وتم تكريمه من قبل، لأجل السلام الذي يحمله في كلماته التي أوصلها إلى العالم جميعا، وبعد البحث الذي أجراه النقيب

عامر سليم بن سعد الحسنى، في شجرته الشريفة بقسم البحث في الأنساب لشجرة الشاب خالد، وجدناه من شجرة الشرفاء

ونسبه إليهم، وهذا شرف عظيم أن يكون من شجرة طيبة، ولا ننسى يوم من الأيام تمنى فيه أن يكون مؤذن،

نحن لا يهمنا غناؤه أو نتدخل في شخصه، فالله أدرى بقلوب عباده، ولكن مازادنا فضل، هو مدحه الولي الصالح

والعارف بالله، الولي العالم الفقيه عبد القادر الجيلاني نفعنا الله بسر علمه، ووفق أبناء الجزائر قاطبة لما فيه الخير والسداد”.