الزوايا الأشراف.. القول الفصل في دوران الأرض

ردت النقابة الوطنية للزوايا الأشراف على ما إدعاه بعض الفلكيين الجزائريين من أن الأرض ثابتة لا تتحرك.

ونشرت النقابة في صفحتها الرسمية على فايسبوك، مؤكدة انه لو توقفت الأرض عن الدوران للحظة لا توقف الزمن.

وقالت النقابة ، نحن نعرف الارض الثابتة هي تلك الارض الثانية التي اشار الله اليها في محكم اياته في خلقه سبحانه وتعالى من كل شيء زوجين وتسمى بالمضادات الزوحية مثلا حار يقابله بارد والنار يقابلها ماء الى آخر الامثلة من المضادات الزوجية.

ونحن نعرف تزاوج الليل بالنهار فولدت منه الساعات ،يولج اليل في النهار ويولج النهار في الليل والايلاج هو دخول الشيء في الشيء لغويا وتم شرحه في لسان العرب مرجع.

اما من قال الارض التي نعيش عنها ثابتة بدون تحرك فهذا خطأ كبير لان الله سبحانه ربط كل شيء بالتحرك ومن اصدق من الله حديث، كل في فلك يسبحون والارض في فلكها مرتبة على درجات جعلها الله وهو المدبر لأمره.

لو توقفت الارض للحظة من الدوران لتوقف الزمن ووقع اختلال في الطبيعة وفصولها ولا تعرف مواقيت الصلاة التي اشار الله لها بالزمن في قوله الشمس والقمر بحسبان وقال لتعرفوا عدد الحساب والسنين ولا عرفت الاتجهات.

الحركة تولد الجاذبية التي خبأها الله في باطن ارضه ولو توقفت الارض للحظة لأخرجت الارض اثقالها ولله في خلقه شؤون.