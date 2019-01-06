الزوايا الأشراف تطالب بتسمية الأحياء بإسم والدة بوتفليقة

طالبت النقابة الوطنية لزوايا الأشراف، من وزارة السكن، تسمية أحد الأحياء عبر التراب الوطني بإسم المرحومة “غزلاوي منصورية” والدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ودعت النقابة، من الوزارة لتسمية أحد الأحياء التطويرية، والإجتماعية، على إسم المرحومة بإعتبارها مجاهدة وأنجبت مجاهدا لم يبخل الجزائر بأي جهد.

وإعتبرت النقابة، أن المرحومة والدة الرئيس، هي أم الجزائريين حيث قالت: “المغفور لها بإذن ربها أم حنونة جاهدت ووقفت مع الوطن هي أم الجزائريين كلهم”.

وواصلت وصفها في خصال المجاهدة: “محبة للخير والكل يعرفها ومن أنكر إلا من أجل إثارة فتنة وقلبه ملأ حقدا حفظنا الله وإياكم حسدا من عند أنفسهم”.

كما نوهت بإنجازات رئيس الجمهورية “أم أنجبت رجل ونعم الرجال وقف مع الجزائر بإذن الله فوفقه الله لما يحب ويرضاه فنشر الأمن والأمان وكان محبا للسلام كيف لا؟ وكل أعماله تشهد عنه ومنها المسجد الأعظم”.