الزوايا الأشراف تعقب على بوشارب: مثل بوتفليقة كمثل سيدنا يوسف

عقبت النقابة الوطنية للزوايا الاشراف بالجزائر على ما قاله معاذ بوشارب منسق الهيئة الوطنية للأفلان عن الرئيس بوتفليقة.

وقالت النقابة في منشور لها على صفحتها الرسمية في فايسبوك:

“اذا احب الله عبدا ابتلاه ، فكل له ابتلاء ففخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،ابتلاه بحب الجزائر كما ابتل سيدنا يوسف عليه السلام بحب زليخة.

ولما لا اوليست زليخا كانت كلما ذكر يوسف قدمت هدية لمن ذكره، كذلك فخامته حفظه الله ورعاه قدم التقدير والعرفان كهدية لكل من ذكر الجزائر بالخير وخدمها.

وهذه حلية الاولياء والصادقين صدق قول بوشارب لقوله فخامة الرئيس ابتلاه الله بمحبة الجزائر، اوليس من دلائل المحبة المودة والرحمة والسلام”.

و اردفت النقابة في منشورها”وهذا كل سر اصاب الله به فخامته ومقدرا له في الازل، حل السلام وحلت الطمائنينة بالجزائر.

والله فخامته ناصية خير على العالم وعلى الاقتصاد العالمي، وقدمه قدم سلام فأينما حل حل معه الخير والبركات”.

وذكرت النقابة “ومن اعظم ما قدم بنائه المسجد الاعظم وما جزاء من بنى بيتا لله.

ولا نزكي على الله احدا فمباركا لك فخامة الرئيس ويسر الله اعمالكم ورزقكم البطانة الصالحة، كما نشكر ونقدر ما قاله بوشارب والذي نرى فيه خيرا لا محال.

بارككم الله جمعا وحفظ البلاد من شر البلاء وما خفى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين”.