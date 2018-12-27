الزوايا الأشراف تقترح إنشاء جامعة عالمية لتدريس الوئام والمصالحة الوطنية

أقترحت النقابة الوطنية للزوايا الاشراف بالجزائر، بناء جامعة عالمية لتدريس الوئام والمصالحة الوطنية.

هذه الجامعة التي تنبثق منها فروع واقطاب لتكون نموذج يقتدى به العالم ، اقترح النقيب عامر سليم بن سعد الحسنى ان تحمل إسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت النقابة في منشور لها على صفحتها الرسمية في فايسبوك ،ان الامن والامان يبنيان الدول والاستقرار والاستقرار هو قرار استراتيجي في اي مكان في العالم .

والملفت للنظر ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استطاع بفضل الله وحنكته الى تفكيك عصب اللامن واللااستقرار واعاد السلم والامان الى ارضه.