الزوايا الأشراف تقترح الآذان باللغة الأمازيعة عبر الوطن

إقترحت نقابة الزوايا الأشراف على وزير الشؤون الدينية محمد عيسى ان يعمم الأذان بمساجد تراب الجمهورية إلى اللغة الامازيغية.

تماشيا مع ترجمة القرآن، وان يكون مع الصلوات الخمس متماشي مع العربية.

وارجعت طلبها لأجل توصيل رسالة إلى إخواننا الامازيغ ممن لا يتقنون العربية كما قالت.

ونشرت النقابة على صفحتها الرسمية في فايسبوك: خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله.

نتقدم بكل احترام وتقدير الى ضيوف الرحمن من خدام كتاب الله .

ونطلب الله العزيز الحكيم ان يسدد خطى من ترجمة القرآن للامازيغية لتوصيل رسالة الى اخواننا الامازيغ ممن لا يتقنون العربية.

وهذا فضل من الله ليعم كتابه في كل المجتمعات ونتمناه ان يترجم الى جميع اللغات.

وبهذه المناسبة الشريفة وجه النقيب عامر سليم بن سعد الحسنى رسالة الى معالى وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى.

اقتراح ولكم فيه واسع النظر في مايخص تعميم الأذان بمساجد تراب الجمهورية الى الامازيغية تماشيا مع ترجمة القرآن، وان يكون مع الصلوات الخمس متماشي مع العربية.