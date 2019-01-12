الزوايا الأشراف تقترح حلًا لتعيين مؤذن المسجد الأعظم

إقترحت النقابة الوطنية للزوايا الاشراف ان يكون هناك تسجيل للاذان يبقى يعمل أليا بمسجد الجزائر الاعظم.

وقالت النقابة ان هذا الحل يبقي الجزائريين بعيدين كل البعد عن الإختلاف في إختيار وتعيين مؤذن للمسجد.

ونشرت النقابة على صفحتها الرسمية في فايسبوك:نتقدم بالشكر العظيم وكامل التقدير الى جميع من وقف مع الجامع الاعظم من بعيد او قريب.

كيف لا وهو بصمة التاريخ التي لابد ان تبقى في ذاكرة ابنائنا وجميع شعوبنا ووطننا الحبيب.

وكمال تقديرنا لا مجاملة ولا تزكية ولكن فخرا وتعزيزا لما قامت به الجهات الوصية ومعالى الدكتور المحترم حافظ المرجعية الدينية.

الذي نكن له الاحترام والتقدير معالى وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى.

وعلى مقروبة ان شاء الله بفتح المسجد الاعظم ولتمكين رفع صوة الاذان فيه نقترح على وزارة الشؤون الدينية والجهة المعنية ان يكون هناك تسجيل لصوت من الاصوات ذات الحناجر من مزمار داوود.

ويبقى هذا التسجيل يعمل آليا بالمسجد بعيدين كل البعد عن الإختلاف في إختيار وتعيين مأذن.

من جهة أخرى و بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، قالت ان الطبيعة خاطبت الجزائريين في أحتفالاتهم بيناير.

ونشرت النقابة في صفحتها الرسمية على فايسبوك: سبحان الله حتى قوس قزح شاركنا فرحة يناير بألوانه ويعبر على لون اللباس التقليدي.

وكأن الطبيعة تخاطبنا من الله ان نكون اخوة يجمعنا كل شيء صنع الله الذي اتقن كل شيء.