الزوايا الأشراف: لكل المشكّكين .. اهتموا بأنفسكم ودعوا الجيش يشتّغل

ردت النقابة الوطنية للزوايا الأشراف، على كل المشكّكين في نوايا أبناء المؤسسة العسكرية، والفريق أحمد ڤايد صالح لمرافقة الحراك الشعبي.

وقالت النقابة في منشور لها على الفايسبوك، “هناك من الناشطين من يقول ستندمون على تدخلات الفريق أحمد ڤايد صالح

ونحن نقولها ونعرفها جيدا ونعي ما نقول، والله العظيم القوي القدير، إن المؤسسة العسكرية وعلى جميع مستويات رجالها،

فهم رجال أوفياء وصادقين وواقفين ملتزمين بقوانين الجمهورية والدستور الجزائري، ونَظرَتُهم لما يحاك من التشويش من مثل هؤلاء

الذين لا تقع أقدامهم إلا على الفتنة لعنها الله”، وأضاف منشور الزوايا الأشراف، “المؤسسة العسكرية مطلعة على كل كبيرة وصغيرة

وفّق الله رجالها بعين حرصه،فنحن نبارك ونقف جنب مؤسسة الدولة، ونشجّع جميع رجالها، وأبناء هذه المؤسسة هم أبناء الوطن وحماته”.

كما قالت النقابة “ونحن نرد على هؤلاء المرضى من المشكّكين في وطنية رجال المؤسسة العسكرية، أن يشتغلوا بأنفسهم”.