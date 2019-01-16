الزوايا الأشراف: هذا سر أهرامات فرندة في تيارت

كشفت النقابة الوطنية للزويا الاشراف، عن سر أهرمات فرندة في ولاية تيارت.

وقالت النقابة في منشور لها على فايسبوك أنه،ورد في مخطوط جد النقيب عامر سليم بن سعد الحسنى ، ان اهرامات الجزائر الموجودة بفرندة في تيارات تحمل في طيات ذكرياتها سرا من اسرار الجزائر المحروسة بإذن ربها.

وقد دفن بها ملك نسبه أمازيغي كان زاهدا وعابدا وعالما يقال له بولباين تاغين هذا حسب المخطوط، وهذا قبل الفتوحات الاسلامية.

ويقال انه يدرس القرآن بالامازيغية ومن الحريصين على تدريسه، وكان يقول وصية سيدنا محند اي محمد عليه الصلاة والسلام .

من حفظ لغة قوم أمن شرهم ويقصد به اناس كانوا من المعارضين على نشر كتاب الله في ذاك الزمان.

وكان يدعوا الله ان يخرج عبدا من عباده ويوكله بترجمة القرآن للامازيغية ليحافظ عليه الابناء من الامازيغ لعدم فهمهم العربية، وهاهو الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائه كدعوة سيدنا ابراهيم.

ويخرج من يترجمه وكان من الامازيغ سي لحاج محند الطيب حفظه الله ورعاه لنشر كتاب الله،وتسبب وزير الشؤون الدينية محمد عيسى بإخراجه من الظلمات الى النور وتم طبعه ونشره.