الزوجة الصالحة

الزوجة الصالحة تعرف دينها، وتلتزم بإقامة العبادات، لأنها امرأة ذات دين، وتعرف حدود الله، وتربّت على أن الخوف من الله تعالى هو أساس الحياة السليمة، فمن تخاف الله تعالى، لا يمكن إلا أن تكون زوجةً صالحةً تخاف على بيتها، وترعى حقوق زوجها، ولا تفرّط فيها.

فهي تتصف بالأخلاق الحميدة، وأخلاقها ترشدها دائماً إلى الصحيح.

وتعين زوجها على الحياة ومتطلباتها، وتسانده في كل أموره، ولا تُثقل كاهله بما يتعبه، ويضيق عليه الحياة، لأنها عونٌ له لا عليه، وتقف معه في السرّاء، والضرّاء.

كما هي من تربّي أولادها على طاعة الله سبحانه وتعالى أوّلاً، وعلى طاعة أبيهم، وأمهم، وبرّ الوالدين، وتجعل منهم مثالاً للأبناء الصالحين.

الزوجة الصالحة والصحة الجيدة: هما أفضل كنوز الرجل. إن السعادة الزوجية في يد الزوجة أكثر مما هي في يد الزوج. وجل ما يريد الزوج في هذه الحياة: زوجة طيبة.