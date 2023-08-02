الزوجي الجزائري جلولي وبلة يتأهلان لنهائي البطولة العربية لتنس الطاولة

تأهل الزوجي الجزائري لتنس الطاولة، جلولي ميلان، وبلة محي الدين، اليوم الأربعاء، لنهائي البطولة العربية للأمم، الجارية بالعاصمة العراقية بغداد.

وضمن الوزدي الجزائري لأقل من (19 عاما)، تأهلهما للدور النهائي، بعد فوزهم على الزوجي القطري، في الدور النصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أشواط لواحد.

كما يأتي هذا التأهل، بعد تتويج فئة أقل من (19 عاما) حسب الفرق، امس الثلاثاء، بالميدالية الذهبية، فيما نا منتخب أقل من 13 عاما الميدالية الفضية.

يذكر أن الجزائر ممثلة في هذه البطولة العربية، بـ6 لاعبين يمثلون فئتي أقل من 19 عاما، ومنتخب أقل من 13 عاما.