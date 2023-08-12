الزوجي الجزائري رجال يتأهل إلى نهائي دورة البرازيل لكرة الريشة

تأهل الثنائي الجزائري، كسيلة معمري وصبري مدال، إلى نهائي الزوجي رجال، في دورة البرازيل الدولية لريشة الطائرة المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبلغ الزوجي الجزائري، المباراة النهائية عقب الإطاحة مساء اليوم السبت، بالثنائي الشيلي، باهامونديز بانجمان وألونسو مدال، بشوطين لصفر (21-14) (21-15).

وسيلتقي غدا الأحد الثنائي كسيلة معمري وصبري مدال، الذي ضمن مبدئيا ميدالية ذهبية لـ” البادمنتن” الجزائري، بالبرازليين فابريس فارياس ودافيد سيلفا.