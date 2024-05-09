الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية في منح المتقاعدين غير مسبوقة

أكد وزير العمل فيصل بن طالب اليوم الخميس، من معسكر أن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية في منح المتقاعدين لم تعرفها منظومة الضمان الاجتماعي ببلادنا منذ تأسيسها.

ودعا الوزير، في كلمة له على هامش زيارته للولاية، لتثمين هذا القرار الذي يعكس بأن بلادنا تشهد حركية اقتصادية وأن اقتصادنا في منحى تصاعدي.

وأضاف أن “قرار تثمين معاشات المتقاعدين الذي أقره رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير. دليل على أن مقاربة الاقتصاد الوطني في ظل الحماية الاجتماعية سليمة”.

وأبرز الوزير أن الغلاف المالي المرصود لمنحة التقاعد شهد ارتفاعا كبيرا حيث قفز من 18 مليار دج سنتي 2016 و2017 إلى 170 مليار دج سنة 2024.

وذكر بن طالب بأن منذ سنة 2020 اتخذت إجراءات عديدة من طرف رئيس الجمهورية منها إقرار المقاول الذاتي وتوحيد أجهزة دعم التشغيل. وعملية الادماج الكبرى لفائدة أكثر من 500 ألف مستفيد من عقود ما قبل التشغيل وأكثر من 2 مليون شاب مستفيد من منحة البطالة منهم أكثر من 500 ألف شاب يستفيدون من تأهيل في مراكز التكوين المهني.

مشيرا إلى أن كل هذه الإنجازات ترمي إلى اعتماد اقتصاد متنوع، وأكبر دليل على ذلك شهادة صندوق النقد الدولي الذي أبرز في تقريره أن الجزائر تشهد نموا اقتصاديا بنسبة 4,1 بالمائة.

وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية منذ 2020 إلى 2024 كانت قريبة من العامل والبطال والمتقاعد. وهذا يدل على أن للرئيس نظرة استشرافية.