الزيادات في الأجور .. رئيس الجمهورية يأمر 

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم تعليمات هامة خلال تراسه اجتماعا خاصا بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية أنه وبعد عرض وزير المالية لمشروع القانون أمام مجلس الوزراء، أسدى الرئيس تبون توجيهات هامة نذكر منها:

إعطاء أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية.

كما امر رئيس الجمهورية في ذات الإجتماع بإدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 .

والهدف منها الوصول إلى تنفيذ التزام الرئيس ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.