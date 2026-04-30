الزيادات في معاشات التقاعد.. بهذه الطرق يمكن معرفة القيمة

كشف، اليوم الخميس، المدير العام لـ “الصندوق الوطني للتقاعد”، CNR، حفيظ أدرار، عن بداية ارسال رسائل نصية قصيرة. للمستفيدين معاشات التقاعد . وهذا قصد معرفة قيمة الزيادة التي استفادوا منها.

ودعا، أدرار في تصريح للتلفزيون العمومي، المستفيدين من الزيادات في معاش التقاعد، في حال لم تصلهم الرسالة النصية، إلى عدم القلق. مرجعا الأمر إلى مشاكل تقنية تكون عادة في هاتف المعني أو في الشبكة.

كما طمأن المتحدث، المعنيينن بوجود طرق أخرى من أجل التعرف على قيمة الزيادة. موضحا أن المستفيد من الزيادة يمكنه الولوج إلى تطبيق “تقاعدي” والدخول إلى حسابه الخاص أو النقر على رابط www.cnr.dz لمعرفة قيمة الزيادة التي تحصل عليها.

