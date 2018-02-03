الزيادة في أسعار كراء المحلات والسكنات بالعاصمة

ستعرف أسعار كراء المحلات والسكنات بالعاصمة مراجعة جذرية بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال العقار وتثمين موارد البلدية.

وقال أحمد أبو أحمد مدير الإدارة المحلية لـ”النهار أونلاين”، أنه تم إعتماد مراجعة أسعار بناء السكنات والمحلات التجارية التابعة للبلدية.

مشيرا إلى أنه سيتم الإعتماد على دواوين الترقية والتسيير العقاري من أجل مراجعة الأسعار.

خاصىة السكنات القديمة والمحلات ذات الطابع التجاري والإيجاري والتي يصل ثمن كرائها إلى 300 دينار للشهر الواحد.

معتبرا أن هذا الثمن ضئيل وقليل جدا مقارنة بالمداخيل الحالية والسعر الحقيقي للسكن.

أين طالب من الأميار التقرب من المصالح البلدية وأملاك الدولة لإعادة النظر في السعر الحقيق للكراء.

من أجل تثمينممتلكات البلدية ومتابعة تحصيل الرسوم التي تعود بالفائدة على البلدية لأن المير هو الفاعل الأساسي في هذه المهمة.