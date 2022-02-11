الزيت، الحليب، السكر وغيرهم.. هذه وضعية مخزونات المواد الغذائية

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني. إمكانية اللجوء إلى الاستيراد “مرحليا” لضبط السوق في حالات الطلب المرتفع.

ولدى تفصيله لوضعية المخزونات، كشف مقراني أن الكميات المتوفرة حاليا من مسحوق الحليب على مستوى الديوان الوطني للحليب ومشتقاته. تبلغ 105 ألف طن.

في حين تقدر مخزونات القمح الصلب بـ 9 ملايين و412 الف و604 قنطار. ومخزونات القمح اللين ب21 مليون و159 الف و224 قنطار.

وتقوم 428 مطحنة للقمح اللين و155 مطحنة للسميد يوميا بتموين الأسواق بحصص معتبرة من الفرينة والسميد بمختلف أنواعه. يوضح المسؤول مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية اللجوء إلى الاستيراد “مرحليا” لضبط السوق في حالات الطلب المرتفع.

وتشير وضعية المخزونات من جهة أخرى إلى توفر كميات تقدر بـ 307 الف و272 طن من السكر الخام (المادة الأولية). و64 الف و643 طن من السكر الابيض.

أما الزيت, فتقدر الكميات المتوفرة حاليا ب 66 الف و705 طن من الزيت الخام (المادة الأولية). أي ما يعادل 64 الف و703 طن من زيت المائدة وهو يغطي استهلاك الجزائريين لمدة 40 يوم.

و فضلا عن ذلك, تم استلام كميات من الموانئ تبلغ 169 الف طن و300 طن من الزيت الخام. أي ما يعادل 162 الف طن و528 طن من زيت المائدة, كافية لتغطية احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر و12 يوم.

وبخصوص الحبوب الجافة, تشير الأرقام التي قدمها السيد مقراني إلى توفر مخزونات ب34 الف و600 قنطار من العدس و205 الف قنطار من الحمص و2423 قنطار من اللوبيا و4664 قنطار من الأرز.

وتوجد هذه المخزونات لدى الديوان الوطني الجزائري للحبوب, دون احتساب الكميات التي يستوردها المتعاملون الخواص.

ويتوفر الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم على مخزونات من الثوم تقدر كميتها ب 6 الاف طن. بينما يجري التحضير لبرنامج تخزين كميات من البصل تقدر ب 20 الف طن.

وتعمل وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على تخزين 100 ألف طن من البطاطا الموجهة للاستهلاك تحسبا لرمضان. لتفادي الاحتكار والمضاربة في الشهر الفضيل.