الزيت والسكر يأتي على 12 مليار دينار من خزينة الجزائر

خصصت الدولة ما يقارب 12 مليار دينار لدعم أسعار الزيت والسكر، حسب معلومات لوزارة التجارة.

وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الوزارة، أن هذا المبلغ خصص من الفترة 2011 حتى 2017.

وبلغ الدعم الاجمالي المخصص منذ بداية العمل بدعم استقرارأسعار الزيت والسكر حتى نهاية 2017 مايقارب 11 مليار دينار.

وتعتبر سنة 2012 أكبر فترة شهد فيها دعم هاتان المادتين ارتفاعا كبير، حيث بلغت 3.2 مليار دينار.

وتجدر الإشارة،أن وزارة التجارة وضعت نظام يهدف الى استقرار أسعار الزيت والسكر المقرر من الدولة منذ2011، عن طريق مرسوم تنفيذي.

محمد برمكي