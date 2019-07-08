“السامبا” تُتوج بلقب “كوبا أمريكا”

تمكن المنتخب البرازيلي من تحقيق لقب “كوبا أمريكا” بعد فوزهم في المباراة النهائية أمام منتخب “البيرو” بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المنتخب البرازيلي فاز بالكوبا للمرة الأولى بعد 12 سنة من الغياب عن منصات التتويج، كما أن لاعبو “السامبا” اكتسحوا جميع الجوائز الفردية.

فالمدافع “داني ألفيش” فاز بجائزة “أفضل لاعب في البطولة”، و”إيفرتون” فاز بجائزة “أفضل هداف في البطولة”، و “أليسون” كأفضل حارس في البطولة.

ورد لاعبو المنتخب البرازيلي على تصريحات “ميسي” بقوة حيث طالبوه بالحديث عن الفساد عندما يتعلق الأمر ببرشلونة فالجميع يعرف كيف فازت البلوغرانا بالمباريات المصيرية.