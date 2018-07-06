سيخوض منتخبا البرازيل وبلجيكا، نهائي قبل الأوان، في المباراة التي ستجمعهما أمسية اليوم، لحساب الدور الربع نهائي من مونديال روسيا 2018.

ويسعى المنتخب البرازيلي بأرمادة نجومه، لتعويض خيبة المونديال الماضي، بتخطي عقبة الشياطين الحمر وبلوغ المربع الذهبي لهذا المونديال.

وتعلق جماهير السيليساو، آمالا كبيرة على نجمها نيمار دا سليلفا، لقيادة منتخبها في مواصلة صحوته في هذا المونديال، ولما لا إحراز اللقب.

في المقابل لا يريد منتخب بيلجيكا التفريط في حلمه، ببلوغ نصف نهائي مونديال روسيا، معتمدا في ذلك على نجومه، في مقدمتهم لوكاكو، وهازارد.

يذكر أن منتخب البرازيل تأهل إلى الدور الربع نهائي على حساب المكسيك في الدور الـ16، بينما تخطى منتخب بلجيكا نظيره الياباني.