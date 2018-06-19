“الساموراي” يدخلون المونديال بقوة ويتجاوزون “كولومبيا”

حقق المنتخب الياباني، مُفاجأة مُدوية ظهيرة اليوم، بتغلبه على نظيره الكولومبي بهدفين مُقابل واحد، خلال افتتاح مُباريات المجموعة الثامنة للمونديال.

وإفتتح لاعبو “الساموراي” باب التسجيل مُبكرا، بواسطة نجمهم المُتألق “شينجي كاغاوا” بواسطة ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من المرحلة الأولى.

ليعود بعدها زملاء “فالكاو” ويُعدلوا النتيجة بواسطة “كوينتيرو”، ولكن ذلك لم يُحبط اليابانيين الذين فرضوا منطقهم وخطفوا الإنتصار بفضل “أوساكو”.

وعاش اليابانيون فرحة هيستيرية، خاصة وأنهم عاشوا ضغطا رهيبا، بعد إقالة مُدربهم السابق “وحيد حليلوزيتش” أسابيع قبل إنطلاق كأس العالم.