السانكيام.. هذه هي الإجابة النموذجية لإمتحاني اللغة العربية والرياضيات

قدم أستاذ التعليم الإبتدائي، توفيق سلام، من مدرسة علي عمران ببرج الكيفان في العاصمة، الإجابة النموذجية لإمتحاني اللغة العربية والرياضيات، لإمتحان السانكيام.وأكد المُعلم، إن المواضيع كانت في متناول التلاميذ، في مداخلة له على تلفزيون “النهار”.

ويجتاز، اليوم الأربعاء، أكثر من 853 ألف تلميذ امتحان شهادة “السانكيام” للسنة الدراسية 2020-2021 بعدما تم إلغاؤه السنة الماضية بسبب “كورونا”.ويأتي الامتحان هذه السنة في ظروف استثنائية بسبب الفيروس من جهة وتقليص السنة الدراسية من جهة أخرى.

ويبلغ عدد المترشحين، حسب بطاقة فنية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، 853391 تلميذ. ومن بينهم 469436 ذكور و922 416 إناث موزعين على 14472 مركزا للإجراء على المستوى الوطني.

وسيمتحن التلاميذ المعنيون بهذه الدورة في مادتي اللغة العربية والرياضيات في الفترة الصباحية، وفي مادة اللغة الفرنسية خلال الفترة المسائية.

تجدون الإجابة النموذجية لإمتحاني اللغة العربية والرياضيات من خلال الفيديو المُرفق