الساورة تبحث عن الإنتصار أمام رفقاء بن العمري ببشار

يستقبل فريق شبيبة الساورة أمسية اليوم الإثنين فريق الشباب السعودي بملعب 20 أوت ببشار في إطار ذهاب الدور الـ16 من البطولة العربية.

ويخوض فريق شبيبة الساورة بداية من الساعة الثامنة مباراة هامة أمام زملاء المدافع الدولي الجزائري وبطل افريقيا مع “الخضر” جمال الدين بلعمري بملعب 20 اوت 1955 ببشار.

ويسعى رفاق القائد نصر الدين خوالد الى مواصلة مغامرتهم على نفس ديناميكية الدور التمهيدي بالدار البيضاء (المغرب) بعدما اطاحوا بثلاثة فرق وهي فومبوني من جزر القمر (5-0)، تيليكوم الجيبوتي (1-0) وبنزرت التونسي (1-0).

ولن تكون المهمة سهلة بالنسبة لأشبال المدرب الجديد اليامين بوغرارة أمام فريق يمتلك الخبرة في المنافسات القارية والعربية حيث يعتزم تسجيل هدف خارج الديار من أجل خطو خطوة كبيرة للتأهل قبل مباراة الاياب المقررة في الفاتح أكتوبر المقبل.