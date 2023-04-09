الساورة تتعادل أمام الشلف والرائد يعود بنقطة ثمينة من بسكرة

عاد فريق شباب بلوزداد بالتعادل أمام مستضيفه إتحاد بسكرة في مباراة اليوم ليواصل تربعّه على عرش البطولة الوطنية.

وسجّل حمزة وناس الهدف الأول لإتحاد بسكرة في الدقيقة 45 من عمر الشوط، قبل أن يعدّل مهاجم شباب بلوزداد عمار بورديم في الدقيقة 84 عن طريق ضربة جزاء.

كما خطف جمعة الشلف نقطة التعادل أمام مستضيفه شبيبة الساورة بهدف مقابل هدف، ليواصل رد الاعتبار لنفسه في منافسة الرابطة المحترفة.

وسجّل هدف جمعة الشلف محمد سويبع في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، في حين عدّل النتيجة لاعب شبيبة الساورة لياس دوسن في الدقيقة 33.

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