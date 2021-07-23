الساورة تتعثر في الوقت القاتل.. السياربي تتصدر مؤقتا وغليزان تُطيح بالكناري
بقلم حواز عبد النور
جرت أمسية اليوم الجمعة 5 مُباريات من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى وعرفت العديد من النتائج المُثيرة على غرار تعثر شبيبة الساورة في الوقت القاتل.
نتائج المُباريات التي إنتهت:
أهلي برج بوعريريج 0-1 وداد تلمسان.. هدف نزواني.
أولمبي المدية 1-2 أتلتيك بارادو “الغوماري سجل للمدية وبوزوق وبن عياد سجلا للباك”.
شباب بلوزداد 1-0 نجم مقرة “سعيود ضيع ركلة جزاء” “هدف نساخ”.
سريع غليزان 1-0 شبيبة القبائل “هدف بركة”.
شبيبة الساورة 2-2 أولمبي الشلف “عبد الجليل سعد وعمران سجلا للساورة، دحماني وبوقطاية سجلا للشلف”.
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