الساورة تخطف الصدارة.. سوسطارة تعود للسكة الصحيحة ولوام تتعثر

خطف أمسية اليوم الجمعة فريق شبيبة الساورة صدارة الرابطة الوطنية المحترفة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه إتحاد بسكرة برباعية كاملة دون رد.

المواجهة التي جرت بملعب 20 أوت 1955 ببشار تدخل لحساب الجولة ال15 وسمحت لزملاء بلال مسعودي بتصدر البطولة ب29 نقطة.

وبملعب إمام الياس بالمدية تعادل سلبيا فريق أولمبي المدية مع الضيف شباب قسنطينة ليتراجع للمركز الثاني ب28 نقطة.

هذا كما فاز نصر حسين داي على الضيف سريع غليزان بثلاثية دون رد في حين عاد إتحاد العاصمة للسكة الصحيحة بالفوز على ضيفه نجم مقرة بذات النتيجة.

إتحاد بلعباس وفي أول لقاء لمدربه الجديد معز بوعكاز حقق الفوز على الضيف شبيبة سكيكدة بهدفين لهدف وحيد.