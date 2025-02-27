الساورة ترتقي إلى المرتبة الثامنة بعد فوزها أمام أقبو

ارتقى فريق شبيبة الساورة إلى المرتبة الثامنة في سلم ترتيب البطولة المحترفة، بعد تحقيقه فوزاً جديداً، اليوم الخميس، أمام نادي أولمبيك أقبو، بثنائية مقابل واحد.

وارتفع رصيد فريق نسور الجنوب إلى 25 نقطة، مبتعدا عن المتصدر مولودية الجزائر بـ 9 نقاط، ما سيفتح أمامه الأبواب للعب الأدوار الأولى.

وسجل ثنائية فريق الجنوب الجزائري كل من ريان قاسم في الدقيقة الـ58، ونصر الدين زعلاني (79) من المباراة التي جرت بملعب 20 أوت 1955 بمدينة بشار.