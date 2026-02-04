الساورة ترتقي للمركز الرابع والبيض تُنعش آمال البقاء

أسفرت مواجهات الجولة 17 من الرابطة المحترفة، اليوم الأربعاء، في جزئها الثاني، عن نتائج مهمة كان لها تأثير مباشر على سلم الترتيب، سواء في مقدمة الجدول أو في أسفله، حيث نجحت بعض الفرق في استعادة التوازن، بينما واصلت أخرى نزيف النقاط.

في بشار، واصل شبيبة الساورة عروضه القوية وحقق فوزًا ثمينًا أمام وفاق سطيف بهدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب 20 أوت.

انتصار سمح لـ“نسور الجنوب” بالارتقاء إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة، مؤكدين طموحاتهم في لعب الأدوار الأولى هذا الموسم، في وقت تراجع فيه الوفاق إلى المركز 12 مكتفيًا بـ 19 نقطة، ما يزيد من حجم الضغوط على الفريق السطايفي.

وفي خنشلة، عاد أولمبي الشلف بنقطة ثمينة من ميدان اتحاد خنشلة بعد فرض التعادل، نتيجة أبقت أصحاب الأرض في المركز 11 برصيد 22 نقطة، بينما يواصل “الشلفاوة” التواجد في المناطق المتأخرة باحتلالهم المركز 13 برصيد 18 نقطة، في انتظار نتائج أفضل للهروب من الحسابات المعقدة.

أما المفاجأة فجاءت من البيض، حيث حققت مولودية البيض ثاني فوز لها هذا الموسم، وكان على حساب مستقبل الرويسات بنتيجة هدفين دون رد.

فوز أنعش آمال المولودية رغم بقائها في المركز الأخير برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد الرويسات عند 23 نقطة في المركز 10، مفرّطًا في فرصة التقدم أكثر في الترتيب.