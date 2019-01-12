“الساورة” تسقط بثلاثية أمام “سيمبا”

باشرت شبيبة الساورة مشوارها في دور المجموعات لرابطة الأبطال بأسوأ طريقة ممكنة، وهذا خلال مواجهة “سيمبا” التانزاني، عشية اليوم السبت.

وظهر أشبال المدرب، نبيل نغيز في أسوأ أحوالهم، وإستقبلت شباكهم أول هدف في الدقيقة الـ45.

وتواصل إنهيار نسور الجنوب في المرحلة الثانية، مُرتكبين العديد من الأخطاء القاتلة التي سمحت لأصحاب الضيافة من إضافة هدفين آخرين.

لتنتهي المواجهة بخسارة زملاء “بوقاسم” بثلاثية دون رد، وكادت النتيجة أن تكون أثقل لو أظهر التانزانيون فعالية أكبر.

وستكون “الساورة” مُطالبة برفع مُستواها بشكل أكبر في الجولة القادمة، والتي ستكون صعبة جدا باستقبال العملاق، الأهلي المصري.