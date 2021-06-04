الساورة تشتكي من الإعتداءات وترفض العودة إلى أرضية الميدان امام مقرة

رفض فريق شبيبة الساورة العودة إلى أرضية الميدان لإستكمال مباراة الدور ربع النهائي من كاس الرابطة أمام نجم مقرة، بحجة عدم توفر الأمن بملعب الإخوة بوشليق بمقرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق شبيبة الساورة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك صورا، إتهمت فيها إدارة نجم مقرة بالإعتداء على لاعبيها، حيث رفضت العودة لإستكمال الشوط الثاني دون توفير الحماية.

وقال الصفحة الرسمية للفريق البشاري أن الثنائي حولي و جاليت كانا في حالة اغماء منذ نهاية الشوط الاول بسبب تعرضهما لإعتداءات من طرف رئيس فريق نجم مقرة -حسب شبيبة الساورة-.