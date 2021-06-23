الساورة تشتكي من بيشاري وتستغرب مما يحدث في المحترف الأول

الرياضة
  • -
  • 0
الساورة تشتكي من بيشاري وتستغرب مما يحدث في المحترف الأول
بقلم إسماعيل عشاش

إشتكى شبيبة الساورة، من رئيس لجنة التحكيم الفيدرالية التي يرأسها، محمد بيشاري، مؤكدة بأنه تعاني منذ وصول هذا الأخير لمنصبه الجديد داخل الفاف. وإعتبر فريق الجنوب الغربي بأن الحُكام أصبحوا يتغاضون عن منح ركلات جزاء لصالح زملاء الهداف بلال مسعودي.

وأوضحت الصحفة الرسمية للنسور، بأنه وفي الوقت الذي يتعرض فريقهم لمعاملة غريبة، فإن فرق أخرى تستفيد من ركلات جزاء وهمية ومُدهشة، أمام أنظار العام والخاص، دون أن تحرك أي طرف يُذكر.

وأشار بيان أبناء بشار، لإحتمالية وجود تصفية حسابات معهم بين شبيبة الساورة وبيشاري، أو بين هذا الأخير والرجل القوي في الفريق محمد زرواطي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1012865

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com